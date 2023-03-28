деревня Горка, деревня Горка, Соколовская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Горка

Соколовская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Горки Соколовской волости Пошехонского уезда Антона и Прокопия Семеновых временнообязанных помещику Диодору Бердееву об уменьшении оброка з Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Горки Соколовской волости Пошехонского уезда Ивана и Нестора Еремеевых о неправильном призыве в рекруты их сыновей. 1866–1869 гг. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5333Горка, д. вл.при колодце.454541719

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Соколовская волость
д. ГоркиXXIII. Погореловское общество834213Воскресенский на Водоге приход
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