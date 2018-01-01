село Старый Чарторийск, Волинська область (на 2018) — Familio

Старый Чарторийск

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по еврейской генеалогии

Находки

Где упоминается данное место
Гражданский кассационный департамент Сената. 1911 г. О восстановлении обществу крестьян местечка Чарторийска Медвежской волости Луцкого уезда Волынской губернии права вла Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Медвеиская волость
1109. Чарторийск, местечко бывшее государственное, при реке Стыре, дворов 197, жителей 1647, 2 церкви православных, еврейский молитвенный дом, школа, ярмарка, водяная мел Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3513Старий Чорторийськселоцентр сільської радир-н Маневицькийсільрада Старочорторийська

Мы используем куки для улучшения работы сайта.