село Дубовый Овраг, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Дубовый Овраг

Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Черноярский уезд
388Дубовый-Овраг, с. к.при р. Сарпе.120¼25119533560Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Светлоярская волость
157. Дубовооврагское (Дубовой) и Шамбрун, село и хутор бывший государственный, при балке Дубовой, дворов 216, жителей 1419, церковь православная, 3 лавки, постоялый двор, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Светлоярский район
14647Дубовый Оврагсело48°20,0' с.ш.44°37,0' в.д.M-38-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Светлоярский муниципальный район, Дубовоовражное сельское поселение
18649408101с Дубовый Оврагсело

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