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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
388Дубовый-Овраг, с. к.при р. Сарпе.120¼25119533560Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
157. Дубовооврагское (Дубовой) и Шамбрун, село и хутор бывший государственный, при балке Дубовой, дворов 216, жителей 1419, церковь православная, 3 лавки, постоялый двор, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14647Дубовый Оврагсело48°20,0' с.ш.44°37,0' в.д.M-38-126
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18649408101с Дубовый Оврагсело