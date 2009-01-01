деревня Кияково, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Кияково

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Парафиановская волость
Киаково, им. (Киаковского), р. Сервечь, жит. 45 (24 м. 21 ж.), дес. 731, у. гор. 84 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Березвечь 22 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район, Ситцевский сельсовет
д Кияково28

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район, Ситцевский сельсовет
д. Кияково23

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