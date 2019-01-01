деревня Верхний Прихон, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Верхний Прихон

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Медведская волость
69. Верхний Прихон, деревня бывшая владельческая, при реке Мшаге, дворов 188, жителей 1012, 2 часовни, школа, 2 лавки, водяная мельница, 11 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
328286Верхний Прихондеревня58°16'49"30°32'26"O-36-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Медведское сельское поселение
49655435116д Верхний Прихондеревня

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