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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2945Строевское, с. вл.при рч. Тырнице.46556321300Церковь православная 1. Ярмарка 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
С. Строевское и Глебово и Сц. Макеево9Фед. Мих. Протасьев3784891
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1133. Строевское, село бывшее владельческое, дворов 113, жителей 677, церковь православная, торжок 9-го мая.
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Строевское село7330при р. Шише1365065191025125475Путятино3 маслоб., просоруш. Цер.-прих. школа
При цер. с. Строевского сторожка7396при реке Тырнице1224125446Путятино
Села Строевского усад. церк. причта7397при реке Тырнице49716126456Путятино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1480Строевскоесело54°11'с.ш.41°12'в.д.N-37-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61626412101с Строевскоесело