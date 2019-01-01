село Строевское, Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Строевское

Путятинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2945Строевское, с. вл.при рч. Тырнице.46556321300Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
С. Строевское и Глебово и Сц. Макеево9Фед. Мих. Протасьев3784891

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Путятинская волость
1133. Строевское, село бывшее владельческое, дворов 113, жителей 677, церковь православная, торжок 9-го мая.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Путятинская волость
Строевское село7330при р. Шише1365065191025125475Путятино3 маслоб., просоруш. Цер.-прих. школа
При цер. с. Строевского сторожка7396при реке Тырнице1224125446Путятино
Села Строевского усад. церк. причта7397при реке Тырнице49716126456Путятино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Путятинский район
1480Строевскоесело54°11'с.ш.41°12'в.д.N-37-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Путятинский муниципальный район, Строевское сельское поселение
61626412101с Строевскоесело

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