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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина с. Качкова Тигодской волости Новоладожского уезда Я. Дама в Новгородскую губернию. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
По жалобе крестьянки дер. Кочково Тигодской волости Новоладожского уезда Е. Карповой на неуплату ей денег крестьянкой дер. Горки С. Степановой за воспитание ее ребенка. 1 Показать все
О командировании землемера для устройства прогона и дороги к участку надельной земли деревни Кочково Тигодской волости. 1912 г. // Центральный государственный исторически Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Тигодской волости деревни Кочково. 1914–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2863Кочково, д. вл.при р. Тигоде.117117246483Часовня православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Д. Ермоловка, Кочково, Деделево, Гряды8Ек. Н. Ермолова171567
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
403. Кочкова, деревня бывшая владельческая, при реке Тигоде, дворов 23, жителей 142, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Кочково д.991 стан32155 участок32город Новая Ладога.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
314802Кочководеревня59°18'00"31°38'00"O-36-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49650430146д Кочководеревня