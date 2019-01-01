деревня Илзене, деревня Илзене, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads (на 2019) — Familio

Илзене

Ilzenes pagasts, Alūksnes novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Лифляндская губерния, Валкский уезд, Ильзенская волость
усадьба Ильзен

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Алуксненский район, Илзенский сельсовет
населенный пункт Илзене3132723

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Alūksnes novads, Ilzenes pagasts
Ilzeneagrāk Alūksnes rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=1626
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