- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
усадьба Ильзен
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
населенный пункт Илзене3132723
Список населённых пунктов Латвии
NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ilzeneagrāk Alūksnes rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=1626