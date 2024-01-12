село Крапивна, Вінницька область (на 2018) — Familio

Крапивна

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Винницкий уезд, Малокутыщанская волость
501. Кропивна, село бывшее владельческое, при речке Снитке, дворов 98, жителей 713, церковь православная, питейный дом, водяная мельница

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Винницкий уезд, Острожецкая волость
Кропивна1991088666

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2412Кропивнаселоцентр сільської радир-н Хмільницькийсільрада Кропивнянська

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