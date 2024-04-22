деревня Карбалык, деревня Карбалык, Березовская волость, Ачинский уезд (на 1911) — Familio

Карбалык

Березовская волость, Ачинский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Березовская волость
33Карбалык, д. (п. уч. Карбалык, 56 дол.), на рч. Березовке; хпеб. з. маг.7023522410
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