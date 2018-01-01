село Ковали, село Ковали, Полтавська область (на 2018) — Familio

Ковали

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разверстании на отруба купленной земли при д. Шепелевка Климовской вол. Каширского у. казаком с. Ковали Чернухинской вол. Лохвицкого у. Полтавской губернии Лукой А Показать все
План на участки земли № 1 и № 2 в даче межевания седьмой части д. Шепелевка Климовской вол. Каширского у., отведенные казаку с. Ковали Чернухинской вол. Лохвицкого у. Пол Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
2618Ковали, с. вл. и казач.при рч. Многе.262266717796Церковь православная 1. Сельская расправа.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Чернухская волость
557. Ковали, село бывшее государственное и владельческое, при речке Многе, дворов 292, жителей 1550, церковь православная, питейный дом, 2 кзн., 33 ветр. млнц., 3 маслобо Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лохвицкий уезд, Чернухская волость
16.0Ковали селоКовалевское козаков2253452615756236061229
16.0Ковали селоКовалевское крестьян собственников225212197191219410

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19457Коваліселор-н Чорнухинськийсільрада Кізлівська
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