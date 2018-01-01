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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разверстании на отруба купленной земли при д. Шепелевка Климовской вол. Каширского у. казаком с. Ковали Чернухинской вол. Лохвицкого у. Полтавской губернии Лукой А Показать все
План на участки земли № 1 и № 2 в даче межевания седьмой части д. Шепелевка Климовской вол. Каширского у., отведенные казаку с. Ковали Чернухинской вол. Лохвицкого у. Пол Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2618Ковали, с. вл. и казач.при рч. Многе.262266717796Церковь православная 1. Сельская расправа.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
557. Ковали, село бывшее государственное и владельческое, при речке Многе, дворов 292, жителей 1550, церковь православная, питейный дом, 2 кзн., 33 ветр. млнц., 3 маслобо Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
16.0Ковали селоКовалевское козаков225345261—5756236061229
16.0Ковали селоКовалевское крестьян собственников2252121—97191219410
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19457Коваліселор-н Чорнухинськийсільрада Кізлівська