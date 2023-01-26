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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1300Николаевка (Широкая, Гегелина), с. вл.при рч. Домоткани.221035129139Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
325. Николаевка (Широкая, Гегеловка), село бывшее владельческое, при речке Домот-капи, дворов 63, жителей 384, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Николаевка97113491537211801130231022
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1с. Николаевка (и Васильевка) бывшие помещичьи3310344147
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4017Миколаївкаселор-н Верхньодніпровськийсільрада Водянська