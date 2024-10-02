деревня Казачья Слобода, Дешовская волость, Козельский уезд (на 1914) — Familio

Казачья Слобода

Дешовская волость, Козельский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы

Список населённых мест Калужской губернии 1914 года

НазваниеМужчинЖенщинОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Козельский уезд, Дешовская волость
Казачья Слобода, д. шк. мин.380327604

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