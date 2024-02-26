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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2508Эрделевка (Андреевка, Лариева), д. вл.при р. Буге.1254047139128Завод винокуренный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
581. Андреевка (Эрделева, Лария), деревня бывшая владельческая, при р. Буге, дворов 74, жителей 383, переправа чрез р. Буг.
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Андреевка (Эрделева) (сельское общество)87227290517
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16296Андріївкаселор-н Миколаївськийсільрада Яснополянська