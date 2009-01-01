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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Алехновичи, ст. (Либ.-Ром. ж. д), жит. 61 (28 м. 33 ж.), дес. 1, у. гор. 48 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 28 в.
Олехновичи, д., жит. 181 (98 м. 83 ж.), дес. 235, у. гор. 48 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Уша ¼ в.
Уша-Алехновская, им. (Шейнинга), жит. 56 (33 м. 33 ж.), дес. 310, у. гор. 47 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Алехновичи 1 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Олехновичи1603
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Олехновичи495