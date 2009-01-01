агрогородок Олехновичи, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Олехновичи

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Красносельская волость
Алехновичи, ст. (Либ.-Ром. ж. д), жит. 61 (28 м. 33 ж.), дес. 1, у. гор. 48 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 28 в.
Олехновичи, д., жит. 181 (98 м. 83 ж.), дес. 235, у. гор. 48 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Уша ¼ в.
Уша-Алехновская, им. (Шейнинга), жит. 56 (33 м. 33 ж.), дес. 310, у. гор. 47 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Алехновичи 1 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Олехновичский сельсовет
аг Олехновичи1603

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Олехновичский сельсовет
аг. Олехновичи495

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