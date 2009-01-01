Населенное место

Алехновичи, ст. (Либ.-Ром. ж. д), жит. 61 (28 м. 33 ж.), дес. 1, у. гор. 48 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 28 в.

Олехновичи, д., жит. 181 (98 м. 83 ж.), дес. 235, у. гор. 48 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Уша ¼ в.