село Морозовка — Familio

Морозовка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Николайфельдская волость
39. Нейгохфельд (Морозово), колония немцев, при балке Широкой, дворов 28, жителей 107, молитвенный дом менонит., школа

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Солонянская волость
8Канцерополь (Морозовка) бывшие помещичьи3197102199
Екатеринославский уезд, Николайпольская волость
3Морозовка (Нейгофельд) ч. в.34100110210

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9124Морозівкаселор-н Запорізькийсільрада Миколай-Пільська

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