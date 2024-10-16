деревня Игумновская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Игумновская

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о зачислении крестьянина д. Игумновская Шевденицкой волости Тотемского уезда Григория Федоровича Козьмина в штат канцелярских служителей Тотемского уездного съезда. Показать все
Дело о заключении под стражу состоящих под надзором полиции в деревне Игумновской Шевденицкой волости Тотемского уезда германских подданных Финке, Гоха и Крюгера за самов Показать все
Дело по прошению крестьянина Тотемского уезда Шевденицкой волости дер. Игумовской Егора Кузьмина о возврате из казны денег за свидетельство на мелочный торг. 1893 г. // Г Показать все
Крестьянская изба в деревне Игумновской Шевденицкой волости Тотемского уезда. Картина, До 1918. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богоявленской Шевденицкой церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9722Игумновская, д. удел.при р. Кокшеньге.10090227284Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шевденицкая волость
1475. Игумновская, деревня бывшая удельная, при речке Кокшеньге, дворов 27, жителей 160, з. бльн. В ¾ в. — волостное правление (уездный город в 100 верстах), з. ст. В 4 в Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шевденицская волость
деревня Игумновская1672561941902581718276101479225

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шевденицкая волость
4848ИгумновскоеШевденицкое.Богоявленскийбывшие удельные97433112128

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Верхкокшенгская волость
Игумновская23583деревняРусские42236118354

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Шевденицкий сельсовет
Игумновская (1 торг. заведен.,ветпункт,библиотека,изба-чит.,шк. I ст.) 2857деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 326 км. Летнее: —.3742

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
35214Игумновскаядеревня60°31'с.ш.43°31'в.д.P-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение
19642442216д Игумновскаядеревня

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