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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о зачислении крестьянина д. Игумновская Шевденицкой волости Тотемского уезда Григория Федоровича Козьмина в штат канцелярских служителей Тотемского уездного съезда. Показать все
Дело о заключении под стражу состоящих под надзором полиции в деревне Игумновской Шевденицкой волости Тотемского уезда германских подданных Финке, Гоха и Крюгера за самов Показать все
Дело по прошению крестьянина Тотемского уезда Шевденицкой волости дер. Игумовской Егора Кузьмина о возврате из казны денег за свидетельство на мелочный торг. 1893 г. // Г Показать все
Крестьянская изба в деревне Игумновской Шевденицкой волости Тотемского уезда. Картина, До 1918. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богоявленской Шевденицкой церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9722Игумновская, д. удел.при р. Кокшеньге.10090227284Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1475. Игумновская, деревня бывшая удельная, при речке Кокшеньге, дворов 27, жителей 160, з. бльн. В ¾ в. — волостное правление (уездный город в 100 верстах), з. ст. В 4 в Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Игумновская1672561941902581718276101479225
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4848ИгумновскоеШевденицкое.Богоявленскийбывшие удельные97433112128
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Игумновская23583деревняРусские42236118354
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Игумновская (1 торг. заведен.,ветпункт,библиотека,изба-чит.,шк. I ст.) 2857деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 326 км. Летнее: —.3742
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35214Игумновскаядеревня60°31'с.ш.43°31'в.д.P-38-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642442216д Игумновскаядеревня