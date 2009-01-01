посёлок Чаплицы, Слуцкий район, Минская область (на 2021) — Familio

Чаплицы

Слуцкий район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Чаплицкая волость
872. Чаплицы, село бывшее владельческое, дворов 30, жителей 260, волостное правление 2 церкви православных, школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Слуцкий уезд, Чаплицкая волость
село Чаплицы20218772581072423940078246204

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Чаплицкая волость
Чаплицы, имение78184145192

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Слуцкий район, Рачковичский сельсовет
п Чаплицы19

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Слуцкий район, Рачковичский сельсовет
п. Чаплицы24

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