село Абганерово, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Абганерово

Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Черноярский уезд
394Абганерова (Гниловская), стан. каз.при р. Аксае.84425448

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Аксайская волость
139. Абганеровка, село бывшее государственное, при реке Аксае, дворов 226, жителей 1491, церковь православная, лавка, 2 ярмарки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Октябрьский район
14532Абганеровосело48°05,0' с.ш.44°11,0' в.д.M-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Октябрьский муниципальный район, Абганеровское сельское поселение
18642404101с Абганеровосело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.