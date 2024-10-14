деревня Тарасова Гора, Ложголовская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Тарасова Гора

Ложголовская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О продаже крестьянами с. Тарисова Гора Ложголовской волости Гдовского уезда общественной земли купцу Исакову. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1031Тарасова Гора, д. вл.при оз. Пенине.7141278398

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Ложголовская волость
Тарасова Гора д.845 стан13122 участок18почтовое отделение Козья Гора.

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