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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
9Каликино (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля32611171007+церковная служба——река Аньга.2 церкви, школа, 2 мелочные лавки, ярмарка 26 ноября.
24Попово (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Поповского9101519341007см.земледелие——река Аньга.Хлебо-запасный магазин, смежна с погостом Каликино.
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Попова-Калик 309деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 59 км. Летнее: 91 км.Зимнее: 204 км. Летнее: 236 км.1211
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273265Поповка Каликинскаядеревня60°22'с.ш.39°16'в.д.P-37-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618404336д Поповка Каликинскаядеревня