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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Синково Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда Василием Степановым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1886 Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Синьково Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда Афанасия Архипова об освобождении его от должности полицейского десятского. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7013Синьково, д. вл.при р. Печегде.161651714
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
717. Синьково, деревня бывшая владельческая, при реке Волге, дворов 3, жителей 17, 2 овчинных завода
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. СиньковоIII. Васильевское общество[в списке удаленных селений]2921волость 7, IX—15Ново-Богородский приход
д. Синьково [По страх. списку — Семыково]IX. Медведевское обществосмотри № 29 [Алексейцевской волости]