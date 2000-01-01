деревня Синьково, деревня Синьково, Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Синьково

Алексейцевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Синково Алексейцевской волости Романов-Борисоглебского уезда Василием Степановым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1886 Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Синьково Максимовской волости Романов-Борисоглебского уезда Афанасия Архипова об освобождении его от должности полицейского десятского. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
7013Синьково, д. вл.при р. Печегде.161651714

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд, Максимовская волость
717. Синьково, деревня бывшая владельческая, при реке Волге, дворов 3, жителей 17, 2 овчинных завода

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Алексейцевская волость
д. СиньковоIII. Васильевское общество[в списке удаленных селений]2921волость 7, IX—15Ново-Богородский приход
Романово-Борисоглебский уезд, Максимовская волость
д. Синьково [По страх. списку — Семыково]IX. Медведевское обществосмотри № 29 [Алексейцевской волости]
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