деревня Суры, деревня Суры, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Суры

Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
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Находки

Где упоминается данное место
Дело о разверстании земли крестьянского Косаревского товарищества на отруба, приобретенной при с. Суры Суровской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 19 Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Суры Суровской вол. Новосильского у. Семена Митрофанова Борисова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Т Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Суры Суровской вол. Новосильского у. Алексея Андреева Луковникова с наследницей Анной Гавриловой Луковниковой Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Суры Суровской вол. Новосильского у. Ивана Андреева Луковникова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Ту Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьян с. Суры Суровской вол. Новосильского у. Стефана и Семена Андреевых Луковниковых (подлинник и копия). 1915 г. // Гос Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьян-наследников с. Суры Суровской вол. Новосильского у. Тихона Самойлова Луковникова - Макара и Герасима Тихоновых Луко Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3139Суры, с. вл.при колодце, проточном пруде и ручье.221652295304Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
С. Суры с дер.15Кн. Екат. Григ. Гагарина1247220

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Суровская волость
878. Суры, село бывшее владельческое, дворов 58, жителей 671, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, лавка

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Суровская волость
село Суры

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новодеревеньковский район
63258Сурыдеревня52°59'с.ш.37°20'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новодеревеньковский муниципальный район, Суровское сельское поселение
54639425131д Сурыдеревня
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