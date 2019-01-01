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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разверстании земли крестьянского Косаревского товарищества на отруба, приобретенной при с. Суры Суровской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 19 Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Суры Суровской вол. Новосильского у. Семена Митрофанова Борисова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Т Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Суры Суровской вол. Новосильского у. Алексея Андреева Луковникова с наследницей Анной Гавриловой Луковниковой Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Суры Суровской вол. Новосильского у. Ивана Андреева Луковникова (подлинник и копия). 1915 г. // Гос. архив Ту Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьян с. Суры Суровской вол. Новосильского у. Стефана и Семена Андреевых Луковниковых (подлинник и копия). 1915 г. // Гос Показать все
Выкопировки с плана на отрубной участок земли крестьян-наследников с. Суры Суровской вол. Новосильского у. Тихона Самойлова Луковникова - Макара и Герасима Тихоновых Луко Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3139Суры, с. вл.при колодце, проточном пруде и ручье.221652295304Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
С. Суры с дер.15Кн. Екат. Григ. Гагарина1247—220
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
878. Суры, село бывшее владельческое, дворов 58, жителей 671, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, лавка
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Суры
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63258Сурыдеревня52°59'с.ш.37°20'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54639425131д Сурыдеревня