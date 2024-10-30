агрогородок Озераны, Житковичский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Озераны

Житковичский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Туровская волость
460. Озераны, село бывшее государственное, при реке Ствиге, дворов 38, жителей 175, церковь православная, мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Туровская волость
Озераны, село43362326413510

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Житковичский район, Озеранский сельсовет
д Озераны556

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Житковичский район, Озеранский сельсовет
аг. Озераны262

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