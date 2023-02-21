село Жердево, село Жердево, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Жердево

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Бланки монографического исследования крестьянских хозяйств: Авдеева и Антона Федоровича Прохоркина в с-це Грунец Бредихинской вол., Ивана Михайловича Денисова в с. Жердев Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3013Жердево, с. вл.при р. Колпне.202025119132Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
Д. Бабанина и Село Жердево39Павл. Вас. Наумов207953
С. Жердева60Кн. Соф. Пет. Шахонская113625

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Жердевская волость
818. Жердево, село бывшее владельческое, при речке Колпне, дворов 55, жителей 326, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, 3 лавки. В 2 ве Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Жердевская волость
село Жердево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
63754Жердевосело53°08'с.ш.36°55'в.д.N-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Глубковское сельское поселение
54643404116с Жердевосело
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