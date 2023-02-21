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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Бланки монографического исследования крестьянских хозяйств: Авдеева и Антона Федоровича Прохоркина в с-це Грунец Бредихинской вол., Ивана Михайловича Денисова в с. Жердев Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3013Жердево, с. вл.при р. Колпне.202025119132Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
Д. Бабанина и Село Жердево39Павл. Вас. Наумов207953
С. Жердева60Кн. Соф. Пет. Шахонская113625
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
818. Жердево, село бывшее владельческое, при речке Колпне, дворов 55, жителей 326, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, 3 лавки. В 2 ве Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Жердево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63754Жердевосело53°08'с.ш.36°55'в.д.N-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643404116с Жердевосело