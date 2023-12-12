деревня Меленка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Меленка

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Василиевской Демьяновской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Солигаличской уезд
9993Меленки, д.при рч. Монзе.9995102931

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Солигаличский уезд, Чудцовская волость
Меленка д.рч. Монза98241425467121маслоб. зв.Всего по волости промышленников-мужчин — 1076; из них: лесн. промышленников — 761, плотников — 33, с.-х. рабоч. — 36, маляров — 17.

Список населённых мест Костромской губернии 1926 года

НазваниеТипСельсоветПрежнее административно-территориальное делениеВерст до волостного центраВерст до уездного центраПо переписи 1920 годаДворов на 1-е янв. 1924 г.Мужчин на 1-е янв. 1924 г.Женщин на 1-е янв. 1924 г.Всего на 1-е янв. 1924 г.Промышленные заведения
Костромская область, Буйский уезд, Шушкодомская волость
Меленка д.д.Демьяновск. Чудцовск. 2754Хозяйств: 26. Мужчин: 59. Женщин: 84. Всего: 143.276577142

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
249200Меленкадеревня58°52'с.ш.41°10'в.д.O-37-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Вохтожское городское поселение
19624160216д Меленкадеревня

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