деревня Косеничи, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Косеничи

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Высокогородецкая волость
481. Косеничи, село бывшее владельческое, дворов 60, жителей 452, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Высоко-Городецкая волость
28Село Косеничипроселкер. УсвейкеКосеничск. с. о. 124396389Косеничского пр. 10429
61Сел. Косиничского причтапроселкеколодцепричту Косеничской церкви234Косеническ. пр. 10429

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Крупский район, Обчугский сельсовет
д Косеничи171

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район, Октябрьский сельсовет
д. Косеничи103

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