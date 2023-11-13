село Девять Дубов, село Девять Дубов, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Девять Дубов

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1909Будогощь (Девяти-Дубы, Девять Дубов), с. вл.при безымянном ручье.121226139167Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Девятидубская волость
549. Девять Дубов, село бывшее владельческое и государственное, дворов 42, жителей 316, волостное правление (уездный город в 13 верстах), церковь православная, станция же Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Карачевский уезд, Дроновская волость
Девяти Дубы (село)12Станция Карачев

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
62868Девять Дубовсело53°08'с.ш.35°12'в.д.N-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Алехинское сельское поселение
54657404106с Девять Дубовсело
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