село Куликовка, село Куликовка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Куликовка

Тамалинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По обвинению граждан с. Куликовки Волчевражской волости Чембарского уезда Горелова Ефима Максимовича, Короткова Гаврила Архиповича Щербакова Захара Васильевича в неуплате Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Куликовка Волче-Вражской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4561.
По обвинению граждан села Куликовки Волчье-Вражской волости Чембарского уезда Пензенской губернии Алексея Дмитриевича Кузнецова, Фрола Григорьевича Абрамова и Дмитрия Пав Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1696Куликовка, с. каз.при рч. Маче.172586342355Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Волчье-Вражская волость
942. Куликовка, село бывшее государственное, при речке Маче, дворов 142, жителей 912, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Тамалинский район
47578Куликовкасело52°48'43°25'N-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Тамалинский муниципальный район, Сельское поселение Волче-Вражский сельсовет
56658410126с Куликовкасело
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