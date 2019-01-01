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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По обвинению граждан с. Куликовки Волчевражской волости Чембарского уезда Горелова Ефима Максимовича, Короткова Гаврила Архиповича Щербакова Захара Васильевича в неуплате Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Куликовка Волче-Вражской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4561.
По обвинению граждан села Куликовки Волчье-Вражской волости Чембарского уезда Пензенской губернии Алексея Дмитриевича Кузнецова, Фрола Григорьевича Абрамова и Дмитрия Пав Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1696Куликовка, с. каз.при рч. Маче.172586342355Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
942. Куликовка, село бывшее государственное, при речке Маче, дворов 142, жителей 912, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47578Куликовкасело52°48'43°25'N-38-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56658410126с Куликовкасело