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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1334Раштадт, колония нем.при рч. Чичиклее.999153667611Католический костел и немецкое училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
359. Роштадт, колония немцев, при речке Чичиклее, дворов 214, жителей 2179, волостное правление (у, г. 99 в.), костел, школа, 5 лавок
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Роштадт
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Поречье Большое (сельское общество)39081910381857
деревня Поречье Малое (сельское общество)182391545936
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15908Поріччяселоцентр сільської радир-н Веселинівськийсільрада Порічанська