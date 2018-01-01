село Поречье, село Поречье, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Поречье

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1334Раштадт, колония нем.при рч. Чичиклее.999153667611Католический костел и немецкое училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Роштадтская волость
359. Роштадт, колония немцев, при речке Чичиклее, дворов 214, жителей 2179, волостное правление (у, г. 99 в.), костел, школа, 5 лавок

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Роштадтская волость
село Роштадт

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Поречанская волость
село Поречье Большое (сельское общество)39081910381857
деревня Поречье Малое (сельское общество)182391545936

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15908Поріччяселоцентр сільської радир-н Веселинівськийсільрада Порічанська
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