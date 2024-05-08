посёлок городского типа Чернухи, посёлок городского типа Чернухи, Полтавська область (на 2018) — Familio

Чернухи

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
2615Чирнухи, мест. вл., каз. и казач.при рч. Многе.28станов. кварт.332920966Церквей православных 3. Сельское училище. Волостное правление. Сельская расправа. Почтовая станция. Ярмарок 4. Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
М. Чернуха с 2 хут.24Лев Немировский28793

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Чернухская волость
554. Чернухи, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Многе, дворов 301, жителей 1400, волостное правление (уездный город в 28 верстах), 2 церкви право Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лохвицкий уезд, Чернухская волость
1.0Чернухи местечкоЧернухское козаков283792324997707331503
1.0Чернухи местечкоЧернухское крестьян собственников28106101224387365752

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Чернухская волость
местечко Чернухи
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
местечко Чернухи

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19438Чорнухиселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Чорнухинськийселищна рада Чорнухинська
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