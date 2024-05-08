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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2615Чирнухи, мест. вл., каз. и казач.при рч. Многе.28станов. кварт.332920966Церквей православных 3. Сельское училище. Волостное правление. Сельская расправа. Почтовая станция. Ярмарок 4. Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
М. Чернуха с 2 хут.24Лев Немировский287—93
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
554. Чернухи, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Многе, дворов 301, жителей 1400, волостное правление (уездный город в 28 верстах), 2 церкви право Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Чернухи местечкоЧернухское козаков—28379232—4997707331503
1.0Чернухи местечкоЧернухское крестьян собственников—28106101—224387365752
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Чернухи
местечко Чернухи
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19438Чорнухиселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Чорнухинськийселищна рада Чорнухинська