деревня Новый Ишим, деревня Новый Ишим, Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Новый Ишим

Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Новый Ишим Ишимской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2671.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Городищенский район
48207Новый Ишимдеревня53°14'45°35'N-38-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Городищенский муниципальный район, Сельское поселение Русско-Ишимский сельсовет
56618431131д Новый Ишимдеревня
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