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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2486Макушина (Подмыс); с выселками: Власовским и Кукарским, дер.при р. Нице.4920127390431Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
609. Минушина (Подмыс), деревня бывшая государственная, при реке Нице, дворов 51, жителей 459, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
д. Макушина на р. Нице, вновь строющаяся прав. церк., шк. грам., распланированаМакушинское общество98227255Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские519
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88979Макушинадеревня57°37'с.ш.63°51'в.д.O-41-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65608405141д Макушинадеревня