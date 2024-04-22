село Хоботец-Васильевское, село Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Хоботец-Васильевское

Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1371Хоботец Васильевский (Хоботцы), с. каз.при колодцах.3617288796819Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Хоботец-Богоявленская волость
642. Хоботец-Васильевский, село бывшее государственное, при речке Хоботенке, дворов 317, жителей 2062, церковь православная, 4 лавки

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Хоботецко-Богоявленская волость
село Хоботецко-Васильевское«Богоявленская» поч.-телег. контора3617

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Первомайский район
65060Хоботец-Васильевскоесело53°11'40°29'N-37-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Первомайский муниципальный район, Сельское поселение Старосеславинский сельсовет
68622470106с Хоботец-Васильевскоесело
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