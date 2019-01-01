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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянину д. Лодейка Страдной волости В.-Устюгского уезда П. Мизгиреву заготовки леса в даче «Мысы» д. Шемановский поч. Нестеровской волости. 1906 г. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Лодейки Страдной волости Мизгирева Александра на постановление Великоустюгского уездного съезда по делу о неправильных действиях [Нижне-Ер Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Успенской Ерогодской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10756Ерогодский-Успенский, пог.при рч. Нижней Ерге.424251010Церковь православная 1.
10757Лодейка, д. каз.при рч. Нижней Ерге.424231718
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1803. Лодейка, деревня бывшая государственная, при речке Коршме, дворов 5, жителей 41, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4141ЛодейкаНижне-Ерог.Успенскийбывшие государственные3518174741
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35924Лодейкадеревня60°42'с.ш.45°45'в.д.P-38-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19614428169д Лодейкадеревня