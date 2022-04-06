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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2866Чутовка, с. вл.при рч. Иржавце.5022100444469Церковь православная 1. Ярмарка 1. Заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
615. Чутовка, село бывшее владельческое, дворов 87, жителей 512, церковь православная, 2 питейных дома, 3 ярм. — 2 февр., 1 нояб. и 23 дек., 8 ветряных мельниц, винокурен Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
5.0Чутовка селоЧутовское крестьян собственников1248109125—216402392794
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18998Чутівкаселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Чутівська