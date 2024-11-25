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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Милютино, Запольской волости, Лужского уезда, А. Яковлева по делу о земле. 1896–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
По жалобе крестьян д. Милютино, Запольской волости, Лужского уезда на землевладельца Н. Н. Таран. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
По жалобе учителя Ревельского училища, В. Пенкина на волостного старшину, д. Милютино, Запольской волости, Лужского уезда. 1896–1897 гг. // Центральный государственный ис Показать все
По жалобе крестьянина д. Милютино Запольской волости Лужского уезда Е. Трофимова на решение уездного съезда по делу о разделе имущества. 1897–1898 гг. // Центральный госу Показать все
О перечислении крестьянина дер. Милютино Запольской волости Лужского уезда И. Алексеева в дер. Репна. 1901 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
По жалобе крестьянки дер. Милютино Запольской волости Лужского уезда Д. Родионовой на приговор сельского общества о семейном разделе. 1901–1902 гг. // Центральный государ Показать все
По жалобе крестьянина с. Милютино Запольской волости Лужского уезда Алексея Яковлева на постановление уездного съезда. 1902–1904 гг. // Центральный государственный истори Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли крестьян деревни Милютино (Васильевка) Запольской волости. 1910–1916 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Земельные планы Запольской волости дер. Милютиной. 1862 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 535.
Земельные планы Запольской волости дер. Милютино. 1915 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 536.
Дело о Заломине Григории Андреевиче, крестьянине д. Милютиной Заполовской вол. Лутского у. Петербургской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904–1905 гг. / Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2096Милютино, д. вл.при ключе.4020185281288
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Милютино1Огарева1082032
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
226. Милютина, деревня бывшая владельческая, дворов 77, жителей 474, лавка