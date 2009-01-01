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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1877 г. По прошению крестьян Минской губернии Слуцкого уезда Чаплицкой волости деревни Белевич Тимофея и Петра Гирелей с жалобо Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1877 г. По прошению крестьянина Минской губернии Слуцкого уезда Чаплицкой волости деревни Белевич Гавриила Колесникова с жалобо Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Слуцкий уезд
Белевичи2Доманский1450189200
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
874. Белевичи, село бывшее владельческое, дворов 53, жителей 518, церковь православная
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Белевичи, село93312941502410
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Белевичи158
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Белевичи133