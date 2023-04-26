деревня Пречистенка, деревня Пречистенка, Краснозоренский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Пречистенка

Краснозоренский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Краснозоренский район
292051Пречистенкадеревня52°39'с.ш.37°46'в.д.N-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Краснозоренский муниципальный район, Успенское сельское поселение
54624425146д Пречистенкадеревня
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