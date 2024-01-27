деревня Кресты, деревня Кресты, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Кресты

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об отказе в выдаче ссуды крестьянину д. Кресты Косаревской вол. Новосильского у. Михаилу Алексееву Быковскому. 1910–1911 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691 Показать все
Протокол и повестки землемера Зотова по делу о выделении надельной земли крестьянским обществам: с. Воротынцево, д. Малиново и д. Кресты Косаревской вол. Новосильского у. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3119Воротынцовские дворы (Кресты), выс. каз.при колодце.12152711

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
291854Крестыдеревня52°58'с.ш.37°14'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Прудовское сельское поселение
54643434126д Крестыдеревня
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