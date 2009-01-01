деревня Ухле, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Ухле

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Замочская волость
54Дер. УхлепроселкеколодцеПузьковскому с. о. 268980Ведренского пр. 13642
57Им. Ухлепроселкеколодцедв. Ф. Добровольской, кат. 111Бешенков. р.-к. 13642

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Ольшанский сельсовет
д Ухле29

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Ольшанский сельсовет
д. Ухле27

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