деревня Горюновка, деревня Горюновка, Бердюжская волость, Ишимский уезд (на 1912) — Familio

Горюновка

Бердюжская волость, Ишимский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Перепись населения 1897 года д. Горюнова

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Бердюжская волость
Горюнова д., при оз. Горюновом, на прос. дор.36999154371
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