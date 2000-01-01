посёлок при станции Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Еголдаево

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при станции
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2546Еголдаево, с. каз.при колодцах.151018510901170Церковь православная 1. Училище. Сельское правление.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
329600Еголдаевопос.ст.53°45'с.ш.40°15'в.д.N-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Дегтянское сельское поселение
61630415121п.ст Еголдаевопоселок при станции (поселок станции)

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