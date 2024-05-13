деревня Исаевка, деревня Исаевка, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads (на 2019) — Familio

Исаевка

Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Ужвалдская волость
64ИсаевкадеревняДубно, рекаКовалевского, старообрядческогоБоровскому сельскому обществу4

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Augšdaugavas novads, Ambeļu pagasts
Isajevkaagrāk Daugavpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=62661
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