деревня Владимирово, город Бор, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Владимирово

город Бор, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
4207Владимирово, сц. вл.при пруде и колодце.76654140165

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Владимирская волость
973. Владимирово, село бывшее владельческое, дворов 51, жителей 260, волостное правление (уездный город в 60 верстах)

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Владимирская волость
сельцо Владимирово219261102764916731772344511

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Семеновский уезд, Владимирская волость
с. Владимирово521605
Частновладельческий хутор: «Нуженка» при с. Владимирове 15672
Частновладельческий хутор: «Увальский» при с. Владимирове45694

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Борская волость
Владимирово село58Владимирск. 480с. Бор51010

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Бор
103588Владимироводеревня56°21'44°08'O-38-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Бор
22712000572д Владимироводеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.