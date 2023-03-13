хутор Сохранный, Казанская станица, Донецкий округ (на 1915) — Familio

Сохранный

Казанская станица, Донецкий округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Варианты названий
Ленинский
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1436Сохраннов.при рч. Большой Песковатке.17252519

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Казанская станица
4164Сохрановский хутор, Казанской станицы, при реке Песковатке31277534224242

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