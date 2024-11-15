посёлок Застепинский, Читинский округ, Забайкальская область (на 1893) — Familio

Застепинский

Читинский округ, Забайкальская область (на 1893)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Читинский округ, Титовское станичное общество
103Застепинский пос.Крестьянских дворов: 19. Всех дворов: 19. 209

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