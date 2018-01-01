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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2258Троицкое, с. каз.при заливе рч. Турунчука.602533511181126Церковь православная 1. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
561. Троицкое, село бывшее государственное, при реке Турунчуке, дворов 497, жителей 2546, церковь единоверческая, школа, 5 лавок, баз. через 2 недели по четвергам.
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Троицкое (сельское общество)1133267334326105
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16758Троїцькеселоцентр сільської радир-н Біляївськийсільрада Троїцька