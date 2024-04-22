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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1284Баширова, д. каз.при р. Бузулуке.944960215199Мечеть магометанская 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
628. Усманова (Баширова), деревня бывшая государственная, при речке Бузулуке, дворов 118, жителей 664, мечеть, водяная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Д. Баширово (Усманово тож) Б. госуд. Татары. Магомотане3062—2419821119366330
Д. Андреевка (Баширово тож) Б. госуд. Мордва. Прав.3063—241982256263238
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
74974Башировосело52°05'с.ш.52°50'в.д.N-39-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53651449106с Башировосело