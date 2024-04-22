село Баширово, село Баширово, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Баширово

Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1284Баширова, д. каз.при р. Бузулуке.944960215199Мечеть магометанская 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Богдановская волость
628. Усманова (Баширова), деревня бывшая государственная, при речке Бузулуке, дворов 118, жителей 664, мечеть, водяная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Богдановская волость
Д. Баширово (Усманово тож) Б. госуд. Татары. Магомотане30622419821119366330
Д. Андреевка (Баширово тож) Б. госуд. Мордва. Прав.3063241982256263238

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Ташлинский район
74974Башировосело52°05'с.ш.52°50'в.д.N-39-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Ташлинский муниципальный район, Сельское поселение Шестаковский сельсовет
53651449106с Башировосело
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