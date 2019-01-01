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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам д. Милофаново Аргуновской волости Никольского уезда заготовки леса. 1908–1909 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело 9 Показать все
Дело по отношению Министерства внутренних дел с приложением всеподданейшего прошения крестьянина Никольского уезда Аргуновской волости деревни Милофанова Басалаева Гордея Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Шарженской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6207Милофаново, д. каз.при рч. Шарженге.6264145053
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Милофанова6113
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
953. Милофанова, деревня бывшая государственная, при речке Шарженьге, дворов 26, жителей 171, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34902Милофановодеревня59°54'с.ш.44°55'в.д.O-38-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634424128д Милофановодеревня